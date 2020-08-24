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Ирину Вилкову госпитализировали в роддом из полицейского участка

24 августа
2020 год

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24 августа 2020
В семье звезды сериалов «Остров» и «Полицейский с Рублевки» Ирины Вилковой пополнение. Причем случилось оно в самый неожиданный момент. В пятницу вечером беременная актриса пошла вместе со своей подругой Яной Трояновой прогуляться по центру Москвы. Заодно Яна и Ирина решили поддержать Алексея Навального, за жизнь которого, как известно, борются врачи.

Ирину Вилкову госпитализировали в роддом из полицейского участка

В итоге актрис задержала полиция. Нервное напряжение спровоцировало роды, и у Вилковой прямо в отделении отошли воды. Её увезли на скорой в роддом. Но Ирина не стала унывать, по пути она снимала сториз, и делилась с поклонниками всем происходящим.

«Едем в роддом за пацаном. Видимо, будет Алексей!», - пошутила Вилкова.

Вышла на связь Ирина только утром в воскресенье. Подписчики и фанаты все это время писали ей и переживали. Поэтому актриса не могла их не успокоить.

Ирину Вилкову госпитализировали в роддом из полицейского участка

«Пацан приземлился. Спасибо всем за поддержку. Все хорошо!», - рассказала она. Имя ребенка Ирина пока не сообщила.
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Ирину Вилкову госпитализировали в роддом из полицейского участка фотографии
Ирину Вилкову госпитализировали в роддом из полицейского участка фотографии
Ирину Вилкову госпитализировали в роддом из полицейского участка фотографии
Ирину Вилкову госпитализировали в роддом из полицейского участка фотографии
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