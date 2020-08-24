«По-моему, это очередной этап биологической эволюции человека»: Владимир Машков о пандемии коронавирусной инфекции

Владимир Машков
в недавнем интервью порталу «7 Дней
» рассказал о знакомстве с Олегом Табаковым
и о том, как театр пережил карантин.
Машков заявил, что работал в обычном режиме даже во время карантина. Актеру и руководителю театра не удалось отоспаться во время вынужденного перерыва в работе.
«Режим у меня был обычный. Но ситуация во всем мире была тревожная, и в нашем театре тоже, конечно. А если в доме случилась какая-то беда, не отоспишься. Это когда радость или ее предчувствие, можно отдохнуть и за малое количество часов. Вот сегодня у нас был замечательный прогон спектакля, прибавивший мне много сил. Да, нам из-за ограничений, вызванных пандемией, непросто, но мы двигаемся, готовим премьеры».
У Владимира до сих пор нет определенности в завтрашнем дне, однако он сообщил, что эпидемия стала очередным этапом биологической эволюции человека. Машков приостановил свою карьеру в кино, так как большую часть времени у актера отнимает теперь театр, но он ничуть об этом не жалеет.
«Коронавирус, конечно, не сравнить с войной, но он тоже стал для всех сложным испытанием, и мы до сих пор не знаем, чем все кончится. По-моему, это очередной этап биологической эволюции человека. И человек как достаточно слабый и незащищенный вид — у нас же нет панциря, когтей, клыков, крепкой шкуры — может надеяться только на свой разум. Главное, не останавливаться и идти вперед. Дело надо делать!» Так любил говорить Олег Павлович. Вот мы и делаем. По-моему, нет ничего интереснее, чем этот живой организм, этот огромный коллектив, который состоит из друзей, товарищей, сотрудников. Ведь только если все увлечены одним делом, оно начинает получаться... Да, последние два с половиной года я все время нахожусь в театре, и это очень непросто, но полученный результат и созданная атмосфера дают мне полное основание полагать, что мы правильно двигаемся»
.
Машков вспомнил и то, как поступал в МХАТ. Тогда у него не получилось оказаться в числе студентов курса, поэтому Владимир решил поработать в театре, параллельно готовясь к очередному поступлению. Именно тогда он встретил Табакова впервые.
«После того как меня отчислили из Школы-студии МХАТ, я устроился на работу в мастерские МХАТа, в декорационный цех помощником художника. Работы было так много, что мы фактически жили в театре. Целыми днями я смешивал краски, расписывал ткани и декорации. В спектакле «Кроткая», который уже был в репертуаре, мы немного обновили костюмы и реквизит. А в «Иудушке Головлеве», который только готовили к выпуску, я «приложил руку» к громадной лохматой шубе главного героя. Она была сделана из длинных шерстяных волокон, и много времени у меня ушло на ее «роспись» Часто с материалами и реквизитом я бегал из одного здания театра в другое, туда-сюда. В общем, я работал и одновременно снова поступал в Школу-студию как раз на курс к Олегу Павловичу. Когда прошел первый тур, мне сказали показаться самому Табакову, а он отправил меня сразу на конкурс. И через несколько дней я шел из филиала на сцену на Тверском. В руках держал большую банку с этикеткой: череп и кости. В банке была какая-то кислота или щелочь, необходимая для травления металла. Шел я очень аккуратно, а в дверях театра неожиданно столкнулся с Олегом Павловичем. Он увидел, что у меня в руках, недоумевающе и с любопытством на меня посмотрел — мол, это что еще такое?! Я стал прятать банку за спину, бормотал: «Олег Павлович, вы меня возьмете? » Он вряд ли меня вспомнил и совместил в своем сознании абитуриента, куртку с мхатовской чайкой, которая была на мне, как на служащем театра, и банку кислоты. Спокойно сказал: «Старик, все будет зависеть от того, как покажешь себя на конкурсе». И ушел. Вот, собственно, и вся наша первая встреча и первая беседа».
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