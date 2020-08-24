Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова

Актриса Дарья Мороз
действительно уходит из труппы MXT, однако от спектаклей не отказывается. В этом театре она прослужила 17 лет.
«Да, я покидаю ставший родным коллектив, но продолжу репетировать спектакли. Одно другого не исключает. У меня будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь»
, - сказала Мороз.
Дарья не первая, кто в этом году принял такое решение. Покинул МХТ и Максим Матвеев
, а также молодой актер и режиссер Александр Молочников
.
В СМИ просочилась информация, что актеры все чаще предъявляют претензии руководителю театра Сергею Женовачу
. В середине июля прошло собрание, где свое недовольство выразили Наталья Тенякова
, Евгения Добровольская
, Кристина Бабушкина
, Ксения Лаврова-Глинка
, Константин Хабенский
и другие.
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