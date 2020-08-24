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Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова

24 августа
2020 год

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24 августа 2020
Актриса Дарья Мороз действительно уходит из труппы MXT, однако от спектаклей не отказывается. В этом театре она прослужила 17 лет.

Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова

«Да, я покидаю ставший родным коллектив, но продолжу репетировать спектакли. Одно другого не исключает. У меня будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь», - сказала Мороз.

Дарья не первая, кто в этом году принял такое решение. Покинул МХТ и Максим Матвеев, а также молодой актер и режиссер Александр Молочников.

В СМИ просочилась информация, что актеры все чаще предъявляют претензии руководителю театра Сергею Женовачу. В середине июля прошло собрание, где свое недовольство выразили Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Кристина Бабушкина, Ксения Лаврова-Глинка, Константин Хабенский и другие.
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Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова фотографии
Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова фотографии
Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова фотографии
Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова фотографии
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