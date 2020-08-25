«Сегодня мне нечего сказать зрителю»: Роза Хайруллина об уходе из «Табакерки»

Недавно стало известно, что Роза Хайруллина
ушла из труппы под руководством Владимира Машкова
. В театре заявили, что актриса продолжит играть как приглашенный артист. Сама артистка впервые в интервью «Экспресс-газете»
прокомментировала причины ухода из «Табакерки».
Хайруллина заявила, что Машков не причастен к тому, что она покинула труппу.
«Никто меня не выгонял. Даже не намекал. Я сама решила уйти, потому что не вижу смысла в своем пребывании на сцене. Сегодня мне нечего сказать зрителю. Пандемия внесла коррективы в жизнь многих людей, включая мою. Зрители собираются в зале для общения с живыми артистами, чтобы зарядиться от них нужным настроем, энергией. Но когда артист немногим отличается от зрителя, — зачем? Извините. Лично я не понимаю артистов, которые собираются играть на сцене в наше время. Сомневаюсь в смысле театра сегодня. И пока беру паузу».
Актриса служила в «Табакерке» с 2009 года и считает эти годы работы счастливыми: «Всю жизнь сама решаю свои вопросы. Я — сильный, уверенный в себе человек. Провела в Театре Табакова счастливые годы, но это время закончилось. Что будет дальше — не знаю».
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