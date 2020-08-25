«Забавно, что люди считают нас идеальной парой»: Эльза Патаки о браке с Крисом Хемсвортом

В недавнем интервью изданию «Body+Soul
» Эльза Патаки
рассказала об отношениях с Крисом Хемсвортом
и материнстве.
У Эльзы и Криса совсем не идеальные отношения, как призналась сама девушка. Патаки считает, что отношения – это работа, поэтому они с мужем постоянно учатся понимать друг друга «Забавно, что люди считают нас идеальной парой. Это не так. У нас были взлеты и падения, и мы все еще продолжаем работать над нашими отношениями. Я думаю, что отношения — это постоянная работа. Это не так просто».
Эльза также рассказала, как изначально недооценивала материнство и стыдилась того, что не может гордиться своим новым статусом. «Я помню, что чувствовала себя немного потерянной, когда родилась Индия. Я думала, что моя жизнь будет такой же, когда у меня появятся дети, и я буду продолжать работать. Крис приходил домой и спрашивал: «Как прошел твой день?». А я не испытывала гордости, говоря, что я просто мама. Хотя следовало бы. Потому что это самая трудная и величайшая работа в мире».
Эльзе очень нравится проводить время с детьми, однако и актерскую профессию она не собирается забрасывать, пытаясь найти баланс между семейной жизнью и съемками. «Мне очень нравилось быть с детьми. Я хотела каждый день отвозить их в школу и забирать домой. Я очень люблю это. Я не росла с родителями, и мне этого очень не хватало, поэтому я хотела дать это своим детям. Мне нравится сниматься, но для меня важно сохранять равновесие. Так что, если появится что-то, что впишется в мою жизнь и позволит мне работать рядом с домом, тогда я буду счастлива это делать».
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