«Забавно, что люди считают нас идеальной парой»: Эльза Патаки о браке с Крисом Хемсвортом

анонс

25 августа Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере Она поделилась его непростой историей борьбы с жизненными трудностями

25 августа «Сегодня мне нечего сказать зрителю»: Роза Хайруллина об уходе из «Табакерки» После 11 лет службы в «Табакерке» актриса покинула театр

24 августа Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова Актриса уходит из труппы, но от ролей не отказывается