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Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере

25 августа
2020 год

Лайфстайл >>
25 августа 2020
Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере, Брендоне Сколле. Однажды Джей Ло уже упоминала Брендона в своем Инстаграме. Тогда пользователи обратили внимание на то, что она, говоря о Брендоне, употребляет местоимение «они». Так, к примеру, называют людей, которые не желают определять себя через бинарную систему полов.

Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере

Брендон, родившийся девочкой, ещё в восьмом классе сообщил своим родителям, что ощущает себя мальчиком. Его не поддержали в этом, и тогда, почувствовав неприятие со стороны семьи, он решил свести счеты с жизнью. В итоге мать подростка осознала серьезность ситуации, в которой оказался ее ребенок, и приняла то, что ее дочь хочет жить как мужчина. Затем поддержку Брендону оказала и его знаменитая тетя. Теперь 19-летний племянник Джей Ло живет в гармонии с собой и рад, что ему не приходится ничего скрывать. Об этом подробнее рассказывается в фильме, первые пять минут которого Лопес выложила в своем Инстаграме. Она объяснила, что эта история о жизненных вызовах.

«Брендон — мой ниблинг (гендерно-нейтральная замена слов племянник/племянница - прим. ред.), и вот их история. Draw With Me — короткий фильм о принятии изменений и жизненных вызовов с любовью, об осознании того, что возможно все. Наслаждайтесь первыми 5 минутами этой невероятной истории».

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Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере фотографии
Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере фотографии
Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере фотографии
Дженнифер Лопес сняла фильм о своем племяннике-трансгендере фотографии
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