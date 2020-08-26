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Роман Курцын рассказал, что состоял в банде

26 августа
2020 год

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26 августа 2020
В недавнем интервью изданию «Собеседник» актер Роман Курцын рассказал о лихой юности.

Роман Курцын рассказал, что состоял в банде

Взросление Романа проходило в Костроме в 1990-е – место и время, сочетавшие в себе неиллюзорную опасность. Чтобы чувствовать себя увереннее, Роман примкнул к банде малолеток. Актер признался, что не успел совершить роковых поступков только потому что вовремя увлекся спортом. «Благо, мозгов хватило остановиться и ничего серьезного не натворить. Начал спортом активно заниматься».

Когда Роману исполнилось 14 лет, он пошел работать: разгружал вагоны, возил арбузы, мыл машины. Тогда он начал впервые самостоятельно зарабатывать деньги. «А еще, так как я занимался армрестлингом, мой тренер иногда брал меня в бары, в которых стояли специальные столы, и я боролся на руках за деньги. Заработка хватало на то, чтобы покупать себе кроссовки, спортивные костюмы и помогать маме».
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№ 1
АнаВарякинА   26.08.2020 - 13:47
Респект Роману. Сумел ещё юным сообразить, куда его может завести та "увлекательная" кривая дорожка. Вообще симпатичный актёр и человек. Который полностью сделал себя сам. (я ещё видела какую-то... читать далее>>
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Роман Курцын рассказал, что состоял в банде фотографии
Роман Курцын рассказал, что состоял в банде фотографии
Роман Курцын рассказал, что состоял в банде фотографии
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