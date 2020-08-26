Роман Курцын рассказал, что состоял в банде

В недавнем интервью изданию «Собеседник»
актер Роман Курцын
рассказал о лихой юности.
Взросление Романа проходило в Костроме в 1990-е – место и время, сочетавшие в себе неиллюзорную опасность. Чтобы чувствовать себя увереннее, Роман примкнул к банде малолеток. Актер признался, что не успел совершить роковых поступков только потому что вовремя увлекся спортом. «Благо, мозгов хватило остановиться и ничего серьезного не натворить. Начал спортом активно заниматься».
Когда Роману исполнилось 14 лет, он пошел работать: разгружал вагоны, возил арбузы, мыл машины. Тогда он начал впервые самостоятельно зарабатывать деньги. «А еще, так как я занимался армрестлингом, мой тренер иногда брал меня в бары, в которых стояли специальные столы, и я боролся на руках за деньги. Заработка хватало на то, чтобы покупать себе кроссовки, спортивные костюмы и помогать маме».
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