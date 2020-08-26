Роман Курцын рассказал, что состоял в банде

анонс

Она поделилась его непростой историей борьбы с жизненными трудностями

«Забавно, что люди считают нас идеальной парой»: Эльза Патаки о браке с Крисом Хемсвортом

После 11 лет службы в «Табакерке» актриса покинула театр

«Сегодня мне нечего сказать зрителю»: Роза Хайруллина об уходе из «Табакерки»

24 августа

Дарья Мороз рассказала об уходе из МХТ им. Чехова

Актриса уходит из труппы, но от ролей не отказывается