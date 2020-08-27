«Я свое отгулял»: Никита Ефремов об алкоголе

По случаю выхода нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек»
, премьера которого состоялась 20 августа на видеосервисе «START»
, исполнитель одной из главных ролей Никита Ефремов
дал интервью изданию «Buro24/7»
, в котором рассказал о своём видении понятия любовь, об Алтае и об отношениях с алкоголем.
О любви
«У любви есть такая замечательная вещь, как границы. Границы — это такое расстояние, с которого я могу любить и тебя, и себя. Как только происходит незаконное проникновение либо в одну сторону, либо в другую, лично я начинаю это воспринимать как что-то нездоровое. То, что я иногда называю любовью, может оказаться излишней привязанностью. Нужно четко разобраться и понять для себя, что такое любовь, что такое привязанность и где границы другого человека, а где мои. Это как в самолете: наденьте сначала маску на себя, а потом уже на ребенка. Если я не полюблю себя, то как я вообще смогу понять, что такое любовь к другим? Часто за любовь принимаются другие вещи, например самопожертвование. Тут каждый может себе составить список»
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Об алкоголе
«У меня были очень непростые отношения с ним, для меня он был способом отдохнуть и расслабиться, пока последствия не стали приводить к определенным вещам. Потом я осознал, что проблема не в алкоголе, он был лишь способом решения проблемы. Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял»
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О личных границах и СМИ
«Я вижу реакцию людей на свои высказывания, и мне это очень помогает выстраивать границы. Побочный эффект публичности — постоянная попытка внешнего проникновения в мои границы. Сейчас все наблюдают друг за другом в инстаграме, тик-токе, есть «Дом-2» и был проект «За стеклом». Это очень увлекает людей, в том числе меня, и если я читаю дневники Чехова, мне тоже хочется заглянуть в его жизнь, узнать, как и чем он дышал. Все ситуации с неприятными вопросами и неприятными ответами просто показывают мне, где находятся мои границы, и позволяют мне их укрепить»
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Об Алтае
«Алтай — место жесткой мужской энергии. Оно как раз про проработку эмоций и чувств, которые в Москве забиваешь будничным ритмом. А там это место берет тебя, как котеночка, за шкирку, и все проблемы выходят на поверхность. Бонусом — великолепные пейзажи»
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