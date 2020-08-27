«Все мы состоим из страхов и проблем»: Юлия Снигирь о травмах, формирующих личность

По случаю выхода нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек»
, премьера которого состоялась 20 августа на видеосервисе «START»
, исполнительница главной роли Юлия Снигирь
рассказала в интервью изданию «Buro24/7»
о детских травмах, защите детей и об отношениях с алкоголем.
О травмах, формирующих личность
«К сожалению, так устроена наша жизнь: человек вырастает с набором каких-то психологических травм. Все действительно немного нездоровы. Есть фраза «все мы родом из детства», но в детстве ли закладываются проблемы в наши головы или с течением жизни? Я недавно вспоминала историю из детского сада, как я пришла в новую группу и какие-то девочки начали буллить меня. Они стали говорить мне, что я не так положила игрушки, как они должны лежать, и постоянно заставляли все переделывать. И я их слушалась, потому что для меня это было новое окружение и пространство. Мне было страшно, и это продолжалось долго.
Я стала замечать, что вдруг в какие-то моменты моей жизни это всплывает. Например, когда мне кто-то говорит, что я что-то не так сделала, у меня будто возникает перед глазами флешбэк из этого детского сада. Прямо мурашки по коже бегут. Все мы состоим из страхов и проблем. И наши с Никитой герои, они как раз про этот клубок из прошлого. По логике его персонаж определенно нездоровый, а она якобы собранная и вроде бы нормальная. На самом деле ни разу не нормальная»
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Об алкоголе
«У меня есть отношения с алкоголем. Люблю пропустить бокальчик красного вина вечером перед сном. На этом всё. Когда прихожу куда-то, где очень много людей, мой глаз рефлекторно ищет угол с алкоголем. Я знаю: если что, я сразу могу чуть принять анестезии. Но только в таких целях»
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О защите детей
«Мне пока сложно говорить об этом. Феде четыре года. Конечно, у меня сейчас есть с ним связь, я его чувствую и что-то про него понимаю. Я не знаю, возможно ли эту связь не терять и насколько это возможно. Не в плане ежесекундного общения, а когда ты понимаешь, что с твоим ребенком происходит. Когда ты его чувствуешь, когда с ним можно о чем-то поговорить, рассказать ему, как жизнь устроена и передать свой опыт»
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