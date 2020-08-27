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«Я вся нарядная и без переднего зуба»: Мария Кожевникова рассказала, почему поставила виниры

27 августа
2020 год

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27 августа 2020
Мария Кожевникова рассказала о причинах, которые побудили её прибегнуть к помощи эстетической стоматологии и поставить себе виниры. Оказывается мера была вынужденная - еще в подростковом возрасте Мария лишилась передних зубов. Рассказывая эту душещипательную историю подписчикам в Инстаграме, актриса также опубликовала небольшую лекцию от своего лечащего стоматолога - о том, как правильно ухаживать за полостью рта, чтобы потом не приходилось ставить виниры.

«Я вся нарядная и без переднего зуба»: Мария Кожевникова рассказала, почему поставила виниры

«Мне частенько пишут, что "Вы «типа» всегда выступаете за естественную красоту, а сами поставили виниры". Да, у меня виниры, но в моем случае это вынужденная мера, так как я на тренировке в 12 лет упал в обморок и плюс на мою везучесть, упала я прямо на батарею, такую советскую, чугунную! Как следствие перелом пальцев и выбитые передние зубы. Штифт и много лет мучений, ломались постоянно! Один раз за 3 минуты до свидания! Я вся нарядная и без переднего зуба, красотка просто. Сейчас у меня виниры, и я очень довольна».

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«Я вся нарядная и без переднего зуба»: Мария Кожевникова рассказала, почему поставила виниры фотографии
«Я вся нарядная и без переднего зуба»: Мария Кожевникова рассказала, почему поставила виниры фотографии
«Я вся нарядная и без переднего зуба»: Мария Кожевникова рассказала, почему поставила виниры фотографии
«Я вся нарядная и без переднего зуба»: Мария Кожевникова рассказала, почему поставила виниры фотографии
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