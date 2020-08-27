Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями

Еще пару дней назад Кэти Перри рассказывала о своей готовности стать матерью
, а уже сегодня певица и ее муж, Орландо Блум
, сообщили о рождении ребенка.
У пары родилась девочка, которой уже дали имя Дейзи Дав. Радостной новостью новоиспеченные родители поделились в Инстаграме организации UNICEF
, послами которой они оба являются. Артисты опубликовали фото, на котором показали крохотную ручку малышки, и рассказали о своих эмоциях.
«Мы буквально парим над землей, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь появилась на свет здоровой».
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