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Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями

27 августа
2020 год

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27 августа 2020
Еще пару дней назад Кэти Перри рассказывала о своей готовности стать матерью, а уже сегодня певица и ее муж, Орландо Блум, сообщили о рождении ребенка.

Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями

У пары родилась девочка, которой уже дали имя Дейзи Дав. Радостной новостью новоиспеченные родители поделились в Инстаграме организации UNICEF, послами которой они оба являются. Артисты опубликовали фото, на котором показали крохотную ручку малышки, и рассказали о своих эмоциях.

«Мы буквально парим над землей, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь появилась на свет здоровой».
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Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями фотографии
Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями фотографии
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