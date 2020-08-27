«Я стала мама в дзене»: Светлана Иванова о воспитании детей и об отношении к материнству

По случаю выхода в прокат фильма «Вратарь галактики»
исполнившая одну из ролей актриса Светлана Иванова
пообщалась с изданием «Woman Day
», в интервью которому рассказала о воспитании детей .
Об отношению к материнству
«Мне кажется, я все отпустила. Стала такая мама в дзене. Я просто родила второго ребенка в Израиле, где к самому факту деторождения относятся гораздо проще, чем у нас. Там ты можешь с двухдневным младенцем прийти в кафе, и никто не будет трястись, что на него упадет какой-то микроб. И эта бактерия легкого отношения к материнству теперь со мной. Когда родилась Полина, я ничего не понимала, тревожилась, по каждому поводу звонила маме или врачу. Я не знала, что делать. А сейчас знаю».
Об увлечениях детей
«Старшая дочь после съемок сказала, что артисткой быть сложно и скучно. У нее был еще опыт: она вела программу «Прогнозик погодки». Получила удовольствие, но желания повторить не возникло. Дочь иногда выходит со мной на сцену в театре — бегает в массовке спектакля «Три товарища». Но и это у нее не вызывает большого азарта. Она очень любит животных, смотрит шоу «Невероятный доктор Пол» про крутого американского ветеринара и тоже хочет быть ветеринаром».
О важности похвалы в воспитании детей
«Мне кажется, я недохваленный ребенок. У мамы не всегда хватало времени, а другие родственники, бабушки на похвалы не обращали внимания. То поколение растили так. Мы же знаем, что можно по-другому. У меня есть несколько приятельниц, фантастически уверенных в себе женщин. И когда я однажды спросила про одну, как ей это удается, мне объяснили, что ее очень любили и хвалили родители. Так что вижу, как это круто работает. Но я никогда не хвалю абстрактно. Например, если дочка сама красиво оделась, обязательно акцентирую на этом ее внимание».
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