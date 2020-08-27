Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я стала мама в дзене»: Светлана Иванова о воспитании детей и об отношении к материнству

27 августа
2020 год

Лайфстайл >>
27 августа 2020
По случаю выхода в прокат фильма «Вратарь галактики» исполнившая одну из ролей актриса Светлана Иванова пообщалась с изданием «Woman Day», в интервью которому рассказала о воспитании детей .

«Я стала мама в дзене»: Светлана Иванова о воспитании детей и об отношении к материнству

Об отношению к материнству

«Мне кажется, я все отпустила. Стала такая мама в дзене. Я просто родила второго ребенка в Израиле, где к самому факту деторождения относятся гораздо проще, чем у нас. Там ты можешь с двухдневным младенцем прийти в кафе, и никто не будет трястись, что на него упадет какой-то микроб. И эта бактерия легкого отношения к материнству теперь со мной. Когда родилась Полина, я ничего не понимала, тревожилась, по каждому поводу звонила маме или врачу. Я не знала, что делать. А сейчас знаю».

Об увлечениях детей

«Старшая дочь после съемок сказала, что артисткой быть сложно и скучно. У нее был еще опыт: она вела программу «Прогнозик погодки». Получила удовольствие, но желания повторить не возникло. Дочь иногда выходит со мной на сцену в театре — бегает в массовке спектакля «Три товарища». Но и это у нее не вызывает большого азарта. Она очень любит животных, смотрит шоу «Невероятный доктор Пол» про крутого американского ветеринара и тоже хочет быть ветеринаром».

О важности похвалы в воспитании детей

«Мне кажется, я недохваленный ребенок. У мамы не всегда хватало времени, а другие родственники, бабушки на похвалы не обращали внимания. То поколение растили так. Мы же знаем, что можно по-другому. У меня есть несколько приятельниц, фантастически уверенных в себе женщин. И когда я однажды спросила про одну, как ей это удается, мне объяснили, что ее очень любили и хвалили родители. Так что вижу, как это круто работает. Но я никогда не хвалю абстрактно. Например, если дочка сама красиво оделась, обязательно акцентирую на этом ее внимание».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Космобол: Александр Петров, Стася Милославская и Светлана Иванова
Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой
Поиск по меткам
детиЖенщинысемья
персоны
Светлана Иванова
фильмы
Вратарь Галактики

фотографии >>
«Я стала мама в дзене»: Светлана Иванова о воспитании детей и об отношении к материнству фотографии
«Я стала мама в дзене»: Светлана Иванова о воспитании детей и об отношении к материнству фотографии
«Я стала мама в дзене»: Светлана Иванова о воспитании детей и об отношении к материнству фотографии
«Я стала мама в дзене»: Светлана Иванова о воспитании детей и об отношении к материнству фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Выпуск 9

Скорбим

Владимир Никонов
25 августа ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Никонов.
Исмаил Баразбиев
24 августа ушёл из жизни актёр Исмаил Баразбиев.
Анатолий Пономаренко
22 августа ушёл из жизни оперный певец Анатолий Пономаренко.

День рождения >>

Лидия Ашрапова
Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Джек Блэк
Бен Газзара
Рауль Кортез
Доналд О'Коннор
Эмма Сэммс
Аманда Таппинг
Арми Хаммер
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

Комната
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, Канада, 2015
Магия зверя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Германия, 2019
Тесла
биография, драма, исторический фильм
США, 2020
Сила стихии
боевик, драма, фильм-катастрофа
США, 2020
Форсаж. Диабло
боевик
Польша, 2019
Билл и Тед
комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Вратарь Галактики
приключения, фэнтези
Россия, 2020
Не входи
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 2020
Прыг-скок: В поисках сокровищ
детский фильм, приключения
Казахстан, Россия, 2019
Психо
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1960
Тень звезды
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2020
Агент Ева
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер, шпионский фильм
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен