«Просто старость»: Дмитрий Дибров о перенесённом микроинсульте

Российский телеведущий Дмитрий Дибров
стал героем передачи «Секрет на миллион», в которой рассказал о своем состоянии после микроинсульта, случившегося с ним в феврале этого года.
По словам Дмитрия, большую поддержку и помощь оказал Леонид Якубович
, который был рядом с телеведущим в тот момент, когда он почувствовал недомогание. Именно Якубович попросил вызвать скорую и позвонил жене Дмитрия. Он также связался с Еленой Малышевой, которая уже позднее навестила Диброва в больнице
.
«Интересно, что Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность».
Дмитрий признался, что случившееся стало для него настоящей неожиданностью: «Без всякого диагноза, без всякой болезни, просто старость называется».
Теперь Дибров вынужден вести здоровый образ жизни. Он также старается продолжать вести активную светскую жизнь, встречаться с друзьями, много времени проводить с семьей, но не употреблять алкоголь: «Кондратий меня хватил. Вот если я раньше поднимал тост с рюмкой, в которой был алкоголь, то теперь эта рюмка наполнена пилюлями».
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