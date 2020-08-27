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Айза Долматова рассказала подписчикам о трагической судьбе Максима Шугалея

27 августа
2020 год

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27 августа 2020
Более года назад российский социолог Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан прибыли в Триполи, чтобы провести научное исследование, однако в результате учёных похитили и поместили в местную тюрьму. Учёным приходится терпеть пытки и ужасное обращение, и им до сих пор не предъявили обвинения.
В России представители общественности решили добиться освобождения соотечественников, и сейчас деятели культуры стараются привлечь внимание к данной ситуации. Благодаря общественному резонансу многие знаменитости узнали о пленении россиян и присоединились к акции «Русские не сдаются», участники которой помогают распространить информацию о судьбе социологов.

Айза Долматова рассказала подписчикам о трагической судьбе Максима Шугалея

Известная бьюти-блогер Айза Долматова также поведала своим поклонникам в Инстаграме историю о пленении россиян: «Не знаю, как для вас, но для меня самое ценное в жизни — это свобода. Свобода выбора, свобода слова, свобода воли. И сегодня я узнала, что этого всего могут лишить просто так. Так произошло с Максимом Шугалеем, который прилетел в Ливию по делам, но уже не смог оттуда вернуться к семье. Его удерживают в тюрьме и, кажется, не собираются отдавать. Всё это несправедливо, мы должны отстаивать свои права. Мы должны защищать друг друга. Русские своих не бросают!» — отметила блогер.

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Айза Долматова рассказала подписчикам о трагической судьбе Максима Шугалея фотографии
Айза Долматова рассказала подписчикам о трагической судьбе Максима Шугалея фотографии
Айза Долматова рассказала подписчикам о трагической судьбе Максима Шугалея фотографии
Айза Долматова рассказала подписчикам о трагической судьбе Максима Шугалея фотографии
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