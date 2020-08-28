Михаил Ефремов снова обратился к услугам Эльмана Пашаева

В прошлую пятницу во время очередного слушания по своему делу Михаил Ефремов
заявил, что отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева
.Отказ от услуг Пашаева Ефремов объяснил тем, что над его юристом «посмеиваются» представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Однако теперь в СМИ появилась информация, что Ефремов оставляет Пашаева в качестве адвоката, а сам Эльман заявил, что в любой момент придет актеру на помощь.
24 августа Ефремов должен был представить нового адвоката, однако артисту так и не удалось никого нанять. В связи с этим судья отложила слушания по делу актера на неделю, дав Михаилу Олеговичу время на поиски. В противном случае суд мог выбрать адвоката для актера по своему усмотрению. Недолго думая, Ефремов решил заключить новый договор с Пашаевым. Закон позволяет многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова.
В свежем интервью порталу «Anews
» Эльман Пашаев озвучил причину, по которой, как ему кажется, Михаил Ефремов снова доверил адвокату свою защиту.
«Он говорит: «Я понял, что это все. Эльман, защищайте. Все мне предлагают признавать свою вину»
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По мнению же представителей родственников погибшего в ДТП Виталия Захарова, Ефремов мог специально отказаться от адвоката, чтобы попытаться затянуть судебный процесс.
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