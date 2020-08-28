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«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына

28 августа
2020 год

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28 августа 2020
20 августа на видеосервисе START состоялась премьера нового сериала Константина Богомолова «Хороший человек», а это значит, что в ближайшее время нас ожидает наплыв откровений от исполнителей главных ролей Юлии Снигирь и Никиты Ефремова. В интервью изданию «Buro24/7» актёры уже высказались об отношении к алкоголю и психологическим травмам. А в интервью журналу Psychologies Юлия рассказала о том, о чём она обычно предпочитает молчать - о сыне Фёдоре, котого она родила от Евгения Цыганова.

«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына

По словам актрисы, рождение сына заставило её повзрослеть: «До его рождения не понимала, что меня ждет. Мне говорили то, что и всем беременным: отсыпайся, отдыхай, потом это время закончится. Но мне ужасно хотелось деятельности: «Чем заняться?!» Когда Федя родился, вопросы исчезли».

Однако Юлии присуща тревожность, которая выливается в чрезмерную опеку: «Я курица. Все время кудахчу. Мне кажется, что Федор или замерз, или голодный, или не выспался. Трясусь над режимом. Когда кто-нибудь говорит: «Я со своим ребенком летала на Гоа, днями и ночами он там со мной тусил», — меня это удивляет».

Также Юлия рассказала о том, как распределяются роли в их с Цыгановым семье. Актёру досталась роль «плохого полицейского» и своеобразного тренера- учителя: «Он больше про развитие: «а давайте вместе что-нибудь придумаем», «что-нибудь слепим», «куда-нибудь съездим».

«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына

А ещё во время интервью оказалось, что Юля немножко сексистка счастлива быть мамой мальчика: «С девочкой мне было бы, наверное, сложнее ладить. И вообще это очень интересное ощущение, Федор растет и начинает чувствовать себя мужчиной. Очень любит делать мне комплименты: «Мама, у тебя такое красивое платье!», «Ты такая красивая». Замечает все: маникюр, прическу. Спрашивает: «У тебя новые туфли?» Или: «Ты покрасила ногти?» Бывают моменты, когда заявляет: «Я мужчина!» Но меня этим не возьмешь. Со взаимоотношением полов у меня все сложно. Всегда была такой: сама, сама, не надо мне дверь открывать».
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«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына фотографии
«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына фотографии
«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына фотографии
«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына фотографии
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