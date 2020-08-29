«Это, возможно, не самый здоровый подход к жизни»: Алисия Викандер о неумении отдыхать

Алисия Викандер
дала интервью журналу «Elle»
, в котором рассказала о своём уходе из балета, жизни с Майклом Фассбендером
и о своем трепетном отношении ко времени.
В 15-летнем возрасте Алисия покинула родной Гётеборг, чтобы поступить в Королевскую Шведскую Балетную Школу в Стокгольме. Через три года учёбы Алисия приняла одно из самых тяжелых решений в своей жизни - уйти из балета. «Это было так тяжело, что я не могла тренироваться, да даже просто находиться в танцевальной студии. Примерно на год мне пришлось перестать делать что-либо вообще»
. Но в 20 лет Алисия нашла достойную замену балету и дебютировала в кино. На то, чтобы получить свой Оскар у неё ушло гораздо меньше лет и работы, чем, скажем у Леонардо ДиКаприо
. А со своим будущим мужем, актёром Майклом Фассбендером Алисия познакомилась на съемках фильма «Свет в океане»
. Однако при мысли о том, чтобы поработать с мужем на площадке снова Алисия не загорается желанием.
«Я бы с радостью поработала с ним вновь когда-нибудь. Но мы слишком разные люди, слишком индивидуальны - что мне нравится и что, как мне кажется, отлично сказывается на любых отношениях. Мы оба соглашаемся на роли только тогда, когда фильм подходит нам. Так что эти условия должны совпасть, если нам когда-нибудь придётся поработать вместе»
.
Свободное от работы время Алисия стремится непременно потратить с пользой вместо того, чтобы просто отдохнуть: «Так уж я устроена, что если у меня, скажем, выдался четырехдневный выходной, я скорее всего постараюсь потратить его на то, чтобы сделать что-то: исследовать новую страну или посмотреть на что-то новенькое. Я непременно хочу использовать данное мне время с пользой и думаю, что это, вероятно, не самый здоровый подход к жизни»
.
К этому выводу актриса пришла, пообщавшись отцом, психиатром по профессии: «Последние годы я боролась со стрессом и тревожностью. Мой отец всегда говорил мне: «Знаешь, твоему телу требуется три недели, чтобы “понять”, что ты перестала чем-то заниматься и готова расслабиться». Во время карантина его голос то и дело позвякивал у меня в голове»
.
И только через пять недель вынужденного заточения в доме Алисии удалось начать получать от этого вынужденного безделья удовольствие: «Мне стала доставлять удовольствие возможность побыть с самой собой...Как же прекрасно было провести день, позволив себе пребывать в некоторой скуке. Теперь я думаю, что схема, в которой ты много работаешь, а потом уходишь на три-четыре недели в отпуск для обнуления - неплохой вариант»
.
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