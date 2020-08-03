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Александра Ребенок стала мамой во второй раз

3 августа
2020 год

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3 августа 2020
Семья Александры Ребенок и Алексея Верткова празднует пополнение. Звезда «Содержанок» в Инстаграме сообщила, что снова стала мамой.

Александра Ребенок стала мамой во второй раз

«И вершина любви - это чудо великое - дети!)))», - написала Ребенок, поделившись первым снимком с малышом.

Ни об имени, ни о поле ребенка актриса пока ничего не сообщила. Должно быть, она снова с головой окунулась в материнство. Александра с мужем уже воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнилось 3 года. Она мечтала о втором ребенке, чтобы ее сыну было веселее расти.

Александра Ребенок стала мамой во второй раз
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Александра Ребенок стала мамой во второй раз фотографии
Александра Ребенок стала мамой во второй раз фотографии
Александра Ребенок стала мамой во второй раз фотографии
Александра Ребенок стала мамой во второй раз фотографии
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