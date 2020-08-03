Александра Ребенок стала мамой во второй раз

Семья Александры Ребенок
и Алексея Верткова
празднует пополнение. Звезда «Содержанок» в Инстаграме сообщила
, что снова стала мамой.
«И вершина любви - это чудо великое - дети!)))»
, - написала Ребенок, поделившись первым снимком с малышом.
Ни об имени, ни о поле ребенка актриса пока ничего не сообщила. Должно быть, она снова с головой окунулась в материнство. Александра с мужем уже воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнилось 3 года. Она мечтала о втором ребенке, чтобы ее сыну было веселее расти.
обсуждение >>