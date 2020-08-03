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Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы

3 августа
2020 год

Лайфстайл >>
3 августа 2020
На днях Светлана Лобода и рэпер PHARAOH выпустили клип на песню Boom Boom. Певица анонсировала премьеру в соцсетях и обещала, что это будет большой сюрприз. И не обманула.



Клип длится более 5 минут, в него уместились более 15 звёздных друзей певицы. В съемках поучаствовали Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич и другие. По сценарию, женщины разных форм, возрастов и комплекций в причудливых нарядах исполняют танцы перед судьями, а те выставляют им оценки. Ксения Собчак предстала со сломанными носом (который она сломала на самом деле) и гипсом на ноге, Лолита в красном латексе, а сама Лобода с прищепками на сосках.

Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы

Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы

Креативным продюсером этого произведения выступил Александр Гудков, клипы которого обычно вызывают у зрителей восторг. В этот раз даже поклонники Лободы раскритиковали клип, число дизлайков растёт не по дням, а по часам. Однако это не мешает числу просмотров подбираться к 5 миллионам.

Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы

В You-Tube Лобода даже устроила конкурс на «самый кровожадный, едкий и токсичный комментарий». Победителю певица обещает перечислить 20 000 на карту.
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Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы фотографии
Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы фотографии
Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы фотографии
Собчак, Варнава и Миногарова снялись в провокационном клипе Лободы фотографии
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