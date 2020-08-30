Дмитрий Певцов заболел пневмонией

Стало известно, что 57-летнего Дмитрия Певцова
госпитализировали с диагнозом «пневмония». Дмитрию стало плохо во время отдыха в Крыму, где он проводил отпуск со своей семьей.
Когда актер вернулся в столицу, он первым делом обратился в поликлинику, подозревая, что это коронавирус. После обследования врачи диагностировали у него пневмонию.
Певцову предстоит пройти длительное лечение, поэтому к работе он вернется нескоро. Артист не сможет поучаствовать в открытии театрального сезона. В афише «Ленкома» спектакль с его участием «Капкан» стоял первым.
Артист сам прокомментировал
информацию СМИ о своем состоянии здоровья в Инстаграме. По словам Певцова, чувствует он себя достаточно бодро и надеется в скором времени вернуться на сцену.
«Это видео для тех, кто действительно беспокоится о моем здоровье, а не питается слухами и всякой ерундой. Меня госпитализировали, предварительно это называется пневмония. Экспресс-тест на ковид пока отрицательный. Ждем-с врачей. Все хорошо, настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор. Ну, очевидно это в связи с самочувствием. И отдельное гигантское спасибо за мгновенную организацию моей госпитализации директору театра Марку Борисовичу Варшаверу»
, - рассказал Дмитрий в своем видеообращении.
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