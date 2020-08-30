«Я чувствовала, что что-то случится»: Наталья Селезнева рассказала о последних днях жизни Владимира Андреева

На днях ушел из жизни президент Московского драматического театра им. Ермоловой Владимир Андреев
. За 2 дня до смерти ему исполнилось 90 лет. Его жена, актриса Наталья Селезнева
, нашла в себе силы рассказать о последних днях жизни артиста. Владимир и Наталья прожили вместе более 50 лет.
«Я потеряла большого друга, учителя, партнёра, мужа, отца нашего единственного сына Егора. Мы прожили вместе 52 года. Мы очень разные люди, у нас разное восприятие жизни, но мы не разу за эти годы не поругались. Не было такого, чтобы кто-то из нас собрал сумку, сказал: «Ухожу», хлопнул дверью - невозможно представить это для таких разных темпераментов, как мы с Владимиром Алексеевичем. Он многому научил меня в профессии. Я вспоминаю репетиции его спектакля с Валентином Гафтом. Они проходили в нашей квартире на Тверской, я работала у них за суфлёра, и это была невероятная школа. Если можно набраться в профессии высокого класса и тонкого вкуса, то я набралась только у него. Он был космический артист. Мне очень повезло»
, - рассказала Наталья.
Накануне кончины мужа Селезневой пришлось уехать с дачи, где они с мужем живут. Она отправилась в Москву, но чувствовала, что может случиться что-то плохое.
«Не могла не уехать: дело в том, у нас на кухне (очень прозаическая причина) лопнул шланг стиральной машины, залил весь пол, и ещё мы соседей затопили. Вот я и поехала в Москву. Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живёт у нас на даче уже 11 лет, и сообщила, что Володи… его больше нет»
, - поделилась воспоминаниями актриса.
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