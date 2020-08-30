«Я чувствовала, что что-то случится»: Наталья Селезнева рассказала о последних днях жизни Владимира Андреева

анонс

Елену Кондулайнен выписали из больницы

Артист не сможет поучаствовать в открытии театрального сезона.

Актриса пытается провести каждую минуту с пользой

«Это, возможно, не самый здоровый подход к жизни»: Алисия Викандер о неумении отдыхать

28 августа

«Я курица. Всё время кудахчу»: Юлия Снигирь рассказала о воспитании сына

Актриса признает, что слишком опекает своего ребёнка