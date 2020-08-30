Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Елену Кондулайнен выписали из больницы

30 августа
2020 год

Лайфстайл >>
30 августа 2020
В конце июля 62-летняя Елена Кондулайнен попала в реанимацию с инсультом. Елене стало плохо в одном из ресторанов парка им. Горького. Актриса жаловалась на головную боль, невнятно говорила.

Елену Кондулайнен выписали из больницы

«Мы отмечали закрытие сезона в Театре Луны, сидели в кафе. Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Ее отвезли в реанимацию Боткинской больницы», - рассказал очевидец.

Затем через неделю в администрации «Театра Луны» рассказали, что состояние Елены заметно улучшилось и её перевели из реанимации в обычную палату. А на днях, спустя месяц, Кондулайнен выписали из больницы домой. Сейчас она находится на стадии восстановления после перенесенного инсульта. Об этом также сообщили в «Театре Луны», где служит актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Просто старость»: Дмитрий Дибров о перенесённом микроинсульте
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Елена Кондулайнен
театры
"Театр Луны"

фотографии >>
Елену Кондулайнен выписали из больницы фотографии
Елену Кондулайнен выписали из больницы фотографии
Елену Кондулайнен выписали из больницы фотографии
Елену Кондулайнен выписали из больницы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Андреев
29 августа ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Андреев.
Анатолий Горевой
28 августа ушёл из жизни артист оперетты Анатолий Горевой.
Владимир Никонов
25 августа ушёл из жизни артист балета, педагог Владимир Никонов.
Исмаил Баразбиев
24 августа ушёл из жизни актёр Исмаил Баразбиев.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Настя Задорожная
Мария Иващенко
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Майкл Чиклис
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Клаустрофобы: Квест в Москве
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
Где моя челюсть, чувак?
комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Медвежонок Бамси
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Швеция, Дания, 2018
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США,Канада,Германия,Япония,Китай,ЮАР, 2021
После. Глава 2
драма, мелодрама, экранизация
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Смотри как я
комедия, приключения
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен