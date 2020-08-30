Елену Кондулайнен выписали из больницы

В конце июля 62-летняя Елена Кондулайнен
попала в реанимацию с инсультом. Елене стало плохо в одном из ресторанов парка им. Горького.
Актриса жаловалась на головную боль, невнятно говорила.
«Мы отмечали закрытие сезона в Театре Луны, сидели в кафе. Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять. Ее отвезли в реанимацию Боткинской больницы»
, - рассказал очевидец.
Затем через неделю в администрации «Театра Луны» рассказали, что состояние Елены заметно улучшилось
и её перевели из реанимации в обычную палату. А на днях, спустя месяц, Кондулайнен выписали из больницы домой. Сейчас она находится на стадии восстановления после перенесенного инсульта. Об этом также сообщили в «Театре Луны», где служит актриса.
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