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«Выполните мою последнюю волю»: Михаил Ефремов сделал новое заявление в суде

31 августа
2020 год

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31 августа 2020
Вновь обратившийся к услугам адвоката Пашаева, Михаил Ефремов заявил на судебном заседании, что требует провести повторную экспертизу.

«Выполните мою последнюю волю»: Михаил Ефремов сделал новое заявление в суде

По словам Ефремова, на имеющихся у следствия видеозаписях можно заметить у него на шее «странгуляционную борозду». Именно она является свидетельством того, что вечером 8 июня актер был не в себе не только из-за алкогольного опьянения, но и полученного удара. Артист просит суд провести повторную экспертизу, которая докажет его невиновность. Ранее же была доказана вменяемость и дееспособность Ефремова.

«В старину приговоренному на казнь давали последнее желание. Меня приговорили еще девятого числа. Прошу, выполните мою последнюю волю и проведите экспертизу. В пьяном состоянии я никогда не садился за руль, а как раз садился на пассажирское».

Артист также объяснил, почему изначально признал вину: «Я вину признал, потому что с похмелья был нервным. На самом деле, я не виноват».

Адвокат потерпевшей стороны утверждает, что показания Михаила отличаются от тех, которые он сделал спустя 10 дней после ДТП. Также они отличаются и от тех слов, которые Ефремов произнес в видео-раскаянии.

«В этой экспертизе Ефремов указал, что в 21:50 управлял транспортным средством «Гранд Чероки». По его словам, он находился в невменяемом состоянии, перед аварией увидел, что едет по встречной полосе движения. То есть через десять дней он все помнил и говорил об этом врачам».

Однако теперь нашелся и второй свидетель, заметивший, как Ефремов выходил из автомобиля со стороны пассажирского сидения в злополучный вечер: «Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею, я потом узнал, что это Ефремов».

Ранее другой свидетель, Александр Кобец, сказал, что на месте водителя в момент аварии был не Ефремов, а другой человек. На допросе свидетель признался, что у него плохое зрение и на момент аварии он уже выпил с другом полтора литра пива.
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