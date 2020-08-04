Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова прокомментировали громкий уход Сергея Гармаша из театра «Современник»

«Дорогие мои!
Мне тяжело далось решение уйти из театра.
Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно.
Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать. Вернее сказать, я пытался развернуть движение этого вектора. Пытался достучаться до властей в разных кабинетах. Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти ГБ, к тому, к чему она нас призывала, говоря «не позвольте сделать из театра модное место». Делал это открыто, но услышан не был.
Эти полгода показали, сколь катастрофичным было решение о назначении Виктора Рыжакова. Катастрофичным для будущего театра.
Оно было принято подковёрно, ещё при жизни ГБ. Подписано буквально на крышке гроба. Это сделали московские власти.
Видимо, чего-то боялись. Возможно, даже слухов о том, что я претендую на роль худрука. Говорю вам ответственно: это не так. Я видел будущее «Современника» в коллегии, как это было в течение 2 лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за 3-5 лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек.
Но случилось то, что случилось.
Новый худрук согласился с этим варварским назначением, не остановил его, не попросил приостановить хотя бы до 40 дней.
Дальше мы прослушали клятвы в верности «Современнику», которые, как показали эти полгода, сильно разошлись с делом.
Кабинет Волчек был разрушен мгновенно.
Выпущены Диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным - вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно живых». Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение. Нам всем ещё сказали: дескать, кто бы что ни думал, я сделаю из этого спектакль.
Вы сами знаете, на сегодняшний день ситуация внутри труппы чудовищная. На лицо очевидный раскол, чего не было здесь никогда. И как выходить вместе на сцену и играть спектакль - представить сложно. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несёт худрук.
Волчек пользовалась безусловным авторитетом в театре. И он был не искусственным, а заслуженным делом. Но она никогда не игнорировала мнение других людей, хоть бывало, что они высказывались и в резкой форме. Вы это знаете прекрасно. Сейчас на место авторитету пришёл тоталитаризм: мнения могут быть разными, но правильное одно - моё. И это декларирует человек, ещё ничего не сделавший в театре. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения.
Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни.
А вместо уволенной Саши Толубеевой на работу принимается собственная дочь.
Впереди снятие успешных и конкурентоспособных спектаклей, тем самым артисты, занятые в них, лишаются заработка, а зрители любимых спектаклей. А что взамен? Собственные спектакли, сделанные со студентами, жизнеспособность которых не проверена на зрителе. Ярчайший тому пример: убран из репертуара «Шагает солнце по бульварам» - спектакль, посвящённый памяти основателей театра. Вместо него студенческая «Оттепель».
В репертуар принимаются названия, даже не прошедшие обсуждения на труппе.
Я не буду продолжать перечислять всю череду чудовищных и безнравственных с моей точки зрения поступков.
Для себя я принял решение, что дальше принимать в этом участие не могу.
Выходить на сцену в своих спектаклях, играть их как ни в чем не бывало и при этом видеть, как рушится дом, уничтожается великое дело, выше моих сил.
Я ухожу. Чувствуя ответственность перед зрителем, доиграю объявленные в сентябре спектакли, и ухожу. Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу.
Спасибо за счастье выходить вместе на сцену, за радость взаимного творчества, за тепло и понимание, которое получал от вас всегда».
фото: Виктор Рыжаков
Уход Гаршмана из «Современника» прокомментировали актрисы труппы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Марина Неелова, предложив альтернативный взгляд на сложившуюся ситуацию. В интервью изданию РБК Хаматова отметила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции у Рыжакова не было толком никакой возможности проявить себя: «У Рыжакова не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником, значит он выбирает другой путь». «В письме он пишет, что Галина Борисовна всегда была против названия «модный театр». Но я считаю, что Виктор Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова. Он имеет в виду востребованный театр. И есть все шансы сохранить главное, что было в театре, — пульсацию времени и честный разговор со зрителем», - добавила актриса.
фото: Чулпан Хаматова
Упомянутую Гармашом кощунственную цензуру в проекте «Диалоги «Современника». Война и мир» Хаматова просто не обнаружила: «Это было сделано с такой любовью, которую видно даже по тому, как наложена музыка. Понятно, что трехчасовые разговоры на YouTube никто смотреть не будет, поэтому их пришлось монтажно сократить. Этот проект, насколько я знаю, — инициатива Никиты Ефремова и еще нескольких молодых артистов. Да, у них другая точка зрения. Но просто запрещать им думать так, как они думают, неправильно. Я специально посмотрела, и я не вижу никаких следов преступления. Я считаю, что молодые люди должны ошибаться, должны иметь свою точку зрения, даже если она отличается от нашей».
«В какой-то момент стало понятно, что Сергей Леонидович должен сделать какой-то внутренний выбор: или он готов работать, пробовать идти вперед, принимая нового художественного руководителя, или не готов, и тогда он должен уйти. Мне кажется, это было достаточно логичным завершением. Я бы как художник поступила так же. Если бы я была не согласна с видением Виктора Рыжакова, я бы тоже ушла из театра и искала бы театр, где мне комфортно, в котором я разговариваю на одном языке», - подытожила актриса.
Лия Ахеджакова написала открытое письмо Сергею Гармашу, которое по её просьбе распространил в Фейсбуке актер «Театра Наций» Владимир Еремин. В письме актриса припоминает бывшему коллеге его некрасивые поступки и советует поменьше употреблять алкоголь.
фото: Лия Ахеджакова
«Серёжа, ты подставлял плечо Галине Борисовне, когда она болела и ей нужна была помощь, но если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссёр В. Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило «стучать» на него в высоких кабинетах. Не стоило искать единомышленников в труппе и подогревать ненависть, хамство и агрессию, когда театр оказался в такой страшной ситуации из-за проклятой пандемии. И твой героический уход из театра на глазах у всего коллектива очень хорошо читался после обращения В. Рыжакова, который озвучил планы театра по меньшей мере на 3 сезона - имена замечательных режиссёров, драматургов, композиторов, которые будут работать с нами, сотрудничество с «БДТ» и театром «Гешер» - работа, работа, работа...
А ты объявил войну и по закону жанра - ты хороший артист! - гордо хлопнул дверью. Я пожелаю тебе всяческого добра. Только мой тебе совет - постарайся не пить, это разрушает личность».
Марина Неелова также предположила, что уход Гармаша обусловлен не столько борьбой за целостность традиций театра, сколько его личными неоправдавшимися амбициями.
«Мне кажется, такой «драматически» выстроенный уход оскорбленного С. Л. Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями.
Пафосное отстаивание традиций «Современника» здесь ни при чем: нельзя все время оглядываться на прошлое, хотя бы потому, что Традиция это не застывшая форма, а разумная эволюция. Именно это, как мне кажется, пытается привнести в театр Виктор Рыжаков, который как главный режиссер театра сформулировал свою позицию, построив многогранный, интересный репертуар для театра на три года вперед!
Итак, дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и «спасения театра»!»
обсуждение >>