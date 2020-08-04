Ирина Горбачева показала нового возлюбленного

Актриса Ирина Горбачева
опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она держит за руку бывшего солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова
. Подписчики предположили, что Ирина находится в отношениях с музыкантом.
Горбачева опубликовала серию фотоснимков, которые были сделаны на Украине. На одном из них она держится за руку с Савлеповым. Хотя фото и размытое, Ирина отметила молодого человека, с которым они на снимке так счастливы. Под фотографией актриса призналась в любви Киеву.
«В этот любимый город, всегда есть вернуться повод... Киев в моем сердце всегда!»
Снимки обрадовали подписчиков. Некоторые написали, что давно догадывались об отношениях Горбачевой и Савлепова, ведь Ирина даже успела сняться в клипе артиста. Горбачева и сама недавно рассказывала о своем возлюбленном, правда не называла его имени
. Фоловеры отметили, что звезды хорошо смотрятся вместе.
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