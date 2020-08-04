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«Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!»: Мария Куликова об институте брака

4 августа
2020 год

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4 августа 2020
Мария Куликова в недавнем интервью порталу «7 Дней» рассказала о возобновлении съемок сериала «Склифосовский» после карантина, а также порассуждала на тему замужества.

«Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!»: Мария Куликова об институте брака

Мария призналась, что успела поправиться за карантин, поэтому перед началом съемок решила экстренно худеть.

«Мне позвонили и сказали выходить на площадку. Для этого нужно было сдать тесты. И тут я поняла, что я разъелась малек. Да и выгляжу не совсем так, как в последних снятых сценах. За три дня до съемок я перестала есть и купила краску для волос. Художники по гриму оценили мои старания».

Актриса по достоинству оценила труд врачей, работавших в пандемию, потому что сама испытала на себе, каково это присутствовать по 12 часов в операционной.

«Что такое съемки в операционной? Это маски, шапочки, очки нейрохирургические, довольно тяжелые. Халаты, перчатки. То есть дышать вообще нечем. И я в очередной раз, но более предметно, подумала о врачах».

Рассказала Мария и о том, в каком статусе сейчас находятся ее отношения с новым избранником Виталием Кудрявцевым. Куликова заявила, что разочаровалась в институте брака, так как он не имеет отношения к чувствам и отношениям, а больше связан с печатями и справками.

«Я не выходила замуж официально. Я помню, когда родился Ваня (сын Марии от актера Дениса Матросова - прим.ред.), нужно было получать такое огромное количество документов! Какие-то «снилсы», пенсионные… А у меня грудное вскармливание. Я от любых мероприятий, связанных с документами, стараюсь максимально уходить. Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!»
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«Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!»: Мария Куликова об институте брака фотографии
«Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!»: Мария Куликова об институте брака фотографии
«Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!»: Мария Куликова об институте брака фотографии
«Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять!»: Мария Куликова об институте брака фотографии
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