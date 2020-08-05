Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон
развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой. Об этом сообщает журнал Starhit
со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда в Москве.
Пара поженилась в 2014 году, когда Гордону было 50, а Абдулвасиевой 20. В браке родились двое сыновей — Александр и Федор. Однако в июне женщина подала в суд, а 17 июля, в день рождения Нозанин, брак расторгли.
В суде сообщили, что супруги самостоятельно решили все вопросы относительно алиментов и имущества и прений во время заседания не вели. Причина развода остается в секрете.
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