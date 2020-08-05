Анна Хилькевич и Ксения Собчак рассказали о пластике груди

Недавно Анна Хилькевич
призналась, что в школе у нее были комплексы из-за худобы. Больше всего актрисе не нравилась ее небольшая грудь, которую она пыталась увеличить разными способами. В итоге, как призналась сама Хилькевич, она всё же решилась на операцию.
«Я большую часть своей жизни была худой. Худой и маленькой. в школе на физре всегда стояла в конце, замыкала ряд, одежду покупала иногда в детском отделе, пролезала в любые дырки в заборах да и вообще привыкла, что я «маленькая», в общем то, это особо не доставляло мне неудобств только вот когда после очередного лета, перейдя уже в 9 класс я увидела что у девочек моего класса фигуры поменялись на более женственные и 2 заветных прекрасных бугорка красовались у всех девочек… Всех, кроме меня. И тогда я решилась на первый свой пушап — синий, тканевый, пухлый такой. и вот я, надев все самое лучшее сверху на новенький пуш-ап, прихожу в школу, и вдруг мой одноклассник на весь класс как заорёт: «Смотрите! У Хилькевич сиськи за ночь выросли»? подбежал ко мне и ткнув пальцем в лифчик, снова меня опозорил на весь класс, выкрикнув «Да они паралоновые». Это было ужасно. Чего я только не делала для того, чтобы у меня появилась грудь - долго и упорно ела капусту, мазала грудь какими-то специальными мазями, даже слушала аудио диск с заклинаниями на рост — ничего не помогало. Так я и жила со своим комплексом. Кто знает, может если бы тот мой одноклассник повёл себя по другому, эта тема так меня бы не задела… Но это случилось и всю свою дальнейшую взрослую жизнь я ходила только в лифчиках с двойным паралоном и почти никогда его не снимала. Но в один прекрасный солнечный день я решила покончить этим вопросом раз и навсегда… И сделала маммопластику».
А вот Ксения Собчак
, мечтавшая о большой груди в юности, всё же не сделала операцию. Телеведущая призналась, что в 18 лет она действительно хотела увеличить грудь, потому что ей приходилось постоянно носить белье с эффектом push-up. Однако со временем она оставила идею лечь под нож хирургов. Теперь звезда даже не реагирует на колкости хейтеров о размере ее груди.
«Многие скажут: «Собчак ходит позорится без груди». А мне так ужасно нравится, ведь я для себя живу и думаю, что нет ничего красивее, чем маленькая грудь. Силиконовая же вызывает у меня дрожь и ужас. Я думаю, зачем они это делают с собой, еще и деньги за это платят?»
обсуждение >>