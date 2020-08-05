59-летний Шон Пенн женился в третий раз

После четырёх лет романа 59-летний Шон Пенн
и его 28-летняя возлюбленная Лейла Джордж решили пожениться. Свадебная церемония прошла тайно, но пару «сдала» жена продюсера Майка Медавоя Ирена, опубликовав в своём Инстаграме несколько снимков, в числе которых была фотография с обручальными кольцами молодожёнов.
«Мы счастливы, что Лейла и Шон поженились! Мы любим вас! Мы на седьмом небе от счастья, что вы нашли друг друга и истинную любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам суждено быть вместе! Да благословит Господь вас и вашу семью»
, - подписала снимок Ирена.
Позже Шон Пенн поделился подробностями о церемонии в шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом»: «Мы сыграли «ковидную» свадьбу. Через Zoom связались с окружным комиссаром. Я и Лейла находились дома с ее братом и двумя моими детьми»
, - рассказал Шон, продемонстрировав обручальное кольцо на пальце.
Для Лейлы этот брак стал первым, в то время как Шон пошёл под венец уже в третий раз: с 1985 по 1989 годы актёр был женат на певице Мадонне
, а с 1996 по 2010 - на актрисе Робин Райт
, в браке с которой у него родились дочь Дилан и сын Хоппер.
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