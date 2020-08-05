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Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием

5 августа
2020 год

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5 августа 2020
5 августа в Пресненском суде города Москвы состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием 56-летнего Михаила Ефремова. 8 июня автомобиль, за рулем которого Михаил находился в нетрезвом состоянии, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров скончался на следующий день от полученных травм. Суд отправил Ефремова под домашний арест, и три дня спустя актёр записал видео-обращение к людям, в котором заверил общественность в том, что не собирается избегать наказания за случившееся. Это видеообращение было воспринято как признание актёром своей вины в гибели Захарова.

Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием

Однако позже выяснилось, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев выстраивает защиту своего подопечного на заявлении о его невиновности. Адвокат не раз заявлял, что видеообращение актёра не может быть расценено как признание вины - Ефремов якобы всего лишь выразил сожаление о случившемся и попросил у всех вокруг прощения. Судя по обтекаемым фразам, которыми Пашаев общался с журналистами, стратегия защиты строилась на том, что на момент аварии Ефремов всего лишь находился внутри автомобиля, но не управлял им. Сегодня же актёр впервые сам отказался от признания вины, сославшись на беспамятство: «Как я могу признать свою вину, когда я ничего не помню?»

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что актёр превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль над управлением автомобилем. Проходящий свидетелем по делу инспектор ГИБДД, оформлявший протокол на месте аварии, подтвердил, что за рулем машины находился именно Ефремов - чтобы развеять всевозможные конспирологические теории, которые высказывали сторонники актёра в первые дни после аварии: «Я задал ему вопрос: «Вы управляли автомобилем?» Он ответил: «Да, я управлял». «Вы выпили?» – «Да, употребил алкогольный напиток». <...> Он каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил».

Другой сотрудник ГИБДД также подтвердил, что Ефремов на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения: «Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение. <...> Были признаки состояния опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение. <...> Он дал согласие на медицинское освидетельствование», - заявил инспектор.
Актер, в свою очередь, утверждает, что не помнит процедуры освидетельствования.
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Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием фотографии
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием фотографии
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием фотографии
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП с его участием фотографии
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