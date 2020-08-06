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«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос

6 августа
2020 год

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6 августа 2020
После расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце нашла утешение в журналистской деятельности и запустила собственное ютюб-шоу «Честный развод», в котором обсуждает со своими звёздными гостями болезненную тему расставания и всё, что ему сопутствует в тех или иных случаях.

«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос

Из выпуска в выпуск Агата делится со своими собеседниками своими эмоциями и опытом, попутно выдавая зрителям новую порцию деталей их с Прилучным отношений в браке и после расставания. В свежем выпуске, гостьей которого стала ясновидящая и победительница 16-го сезона "Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос, Агата сделала неожиданное заявление - Прилучный до сих пор говорит ей о любви.

«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос

«Так он говорит, что до сих пор любит меня! Мне кажется, такого не бывает. Если ты любишь, то ты борешься за свою любовь. Правильно?», - в запале спросила Агата у своей собеседницы.

«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос

В ответ на этот крик отчаяния Райдос посоветовала Агате не путать разновидности любви: вероятнее всего Павел любит её как человека и мать своих детей.

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«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос фотографии
«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос фотографии
«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос фотографии
«Говорит, что до сих пор любит меня!»: Агата Муцениеце обсудила тему развода с Викторией Райдос фотографии
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