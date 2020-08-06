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«На чужом несчастье счастья не построишь!»: певица Азиза о романе с Николаем Караченцовым

6 августа
2020 год

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6 августа 2020
Певица Азиза в эфире Первого канала во время шоу «На самом деле» рассказала о романе с Николаем Караченцовым.

«На чужом несчастье счастья не построишь!»: певица Азиза о романе с Николаем Караченцовым

Азиза призналась, что об отношениях с актером упоминала еще в своих мемуарах. Караченцов даже готов был уйти от своей жены, однако певица не захотела разрушать их брак.

«В книге я пишу о наших отношениях с Колей Караченцовым. Это было давно, в конце 99-го года. Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень искренен, честен, я думаю, что он и с Людой бы решил этот вопрос. Но я не захотела все разрушать».

Мать Азизы стала инициатором расставания пары, заявив, что ее дочь не будет счастлива с актером.

«Дело в том, что он познакомился с моей мамой. Не потому что он специально к нам пришел, а была ситуация, когда мы были на одном концерте в Доме кино, и мама была в зале. В двух словах — он познакомился с моей мамой. И потом я рассказывала ей о наших отношениях с ним. Мама сказала: «На чужом несчастье счастья не построишь!». Она была против».

О похождениях актера знала и его супруга.

«Естественно, она потом узнала. Мне кажется, он и не скрывал! Сама я с Людой не говорила по этому поводу, но люди, окружающие его, сказали».

По словам поп-исполнительницы, женщины никогда не обсуждали это между собой: «Я ничего у нее не украла, на себе его не женила. Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак свыше».

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«На чужом несчастье счастья не построишь!»: певица Азиза о романе с Николаем Караченцовым фотографии
«На чужом несчастье счастья не построишь!»: певица Азиза о романе с Николаем Караченцовым фотографии
«На чужом несчастье счастья не построишь!»: певица Азиза о романе с Николаем Караченцовым фотографии
«На чужом несчастье счастья не построишь!»: певица Азиза о романе с Николаем Караченцовым фотографии
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