«На чужом несчастье счастья не построишь!»: певица Азиза о романе с Николаем Караченцовым

Азиза призналась, что об отношениях с актером упоминала еще в своих мемуарах. Караченцов даже готов был уйти от своей жены, однако певица не захотела разрушать их брак.
«В книге я пишу о наших отношениях с Колей Караченцовым. Это было давно, в конце 99-го года. Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень искренен, честен, я думаю, что он и с Людой бы решил этот вопрос. Но я не захотела все разрушать».
Мать Азизы стала инициатором расставания пары, заявив, что ее дочь не будет счастлива с актером.
«Дело в том, что он познакомился с моей мамой. Не потому что он специально к нам пришел, а была ситуация, когда мы были на одном концерте в Доме кино, и мама была в зале. В двух словах — он познакомился с моей мамой. И потом я рассказывала ей о наших отношениях с ним. Мама сказала: «На чужом несчастье счастья не построишь!». Она была против».
О похождениях актера знала и его супруга.
«Естественно, она потом узнала. Мне кажется, он и не скрывал! Сама я с Людой не говорила по этому поводу, но люди, окружающие его, сказали».
По словам поп-исполнительницы, женщины никогда не обсуждали это между собой: «Я ничего у нее не украла, на себе его не женила. Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак свыше».
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