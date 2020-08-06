Райан Рейнольдс пожалел о свадьбе с Блейк Лайвли

Актер Райан Рейнольдс
пожалел о свадьбе на бывшей рабовладельческой плантации. Об этом он сообщил в интервью Fast Company
.
В 2012 году артист женился на актрисе Блейк Лайвли
, над которой любит подшутить
. Праздник прошел на территории плантации Бун-Холл, расположенной на юге США. Однако теперь Райану не до шуток, ведь, как признался сам Рейнольдс, их с женой до сих пор мучает совесть из-за выбора места проведения церемонии.
«Тогда мы просто воспринимали это место как картинку с сайта Pinterest. Сейчас мы видим, что оно построено на разрушительной трагедии. Несколько лет назад мы устроили еще одну свадьбу дома, но чувство стыда работает странным образом. Подобная гребаная ошибка может заставить вас закрыться в себе или же переосмыслить вещи, подтолкнуть к каким-то действиям. Это не значит, что вы больше никогда не облажаетесь, но борьба с социальной несправедливостью — это работа, которой нет конца».
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