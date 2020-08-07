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«Это не моя зона комфорта»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино

7 августа
2020 год

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7 августа 2020
Кэмерон Диас и Гвинет Пэлтроу устроили онлайн-беседу, из которой публика узнала любопытные детали. Кэмерон поделилась трогательными мыслями о том, как решила стать матерью, и сообщила Гвинет подробности и последствия ее ухода из киноиндустрии.

«Это не моя зона комфорта»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино

Диас рассказала, что Гвинет долго уговаривала подругу стать мамой, хотя та отрицала идею семьи и материнства, а также боялась не найти подходящего партнера.

«Я говорила тебе: Нет! У меня не будет детей! – а ты всё настаивала: Ты должна это сделать, должна! Ты не отставала, говорила, что я не понимаю, как буду расстроена, если не сделаю этого. Честно, ты была настоящей занозой... Но я стала мамой, и всё это благодаря тебе!»

Диас заявила, что решила прекратить работу, поскольку ей не нравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям».

«Когда ты снимаешься в кино... они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь».

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются как с детьми.

«Вы идете на съемочную площадку, все хотят нести вашу сумку, вам ничего не разрешается делать. Боже упаси, если с тобой что-то случится: тогда они не смогут закончить съемки фильма. В подавляющем большинстве случаев ваша жизнь просто становится ограниченной. И люди, которых вы не знаете, делают что-то для вас, обслуживают вас. Для меня это никогда не было комфортно. Это была не моя зона комфорта».

После того, как Кэмерон решила завершить свою актерскую карьеру, ей вновь пришлось учиться быть самодостаточной.

«В конечном счете мне нужно было снова стать самодостаточной. Мне действительно нужно было знать, что я могу позаботиться о себе, доказать, что я знаю, как быть взрослой и как справляться со всеми сложностями, нести ответственность и жить так, как я хочу, а не так, как это должно быть по мнению других людей».

Диас подчеркнула, что уход из киноиндустрии благоприятно сказался на ее ментальном здоровье.

«В моей душе царит спокойствие, потому что я наконец-то забочусь о себе. Я чувствую себя простой и легкой. Странно это говорить. Я знаю, что многие люди не поймут этого, я знаю, что ты понимаешь это. Это очень тяжело — работать на таком уровне, быть на публике и выставлять себя на всеобщее обозрение. На вас направлено очень много энергии, когда вы заметный актер и испытываете постоянный прессинг».

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«Это не моя зона комфорта»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино фотографии
«Это не моя зона комфорта»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино фотографии
«Это не моя зона комфорта»: Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино фотографии
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