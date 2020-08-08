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Насилию - нет: Дарья Мороз, Никита Ефремов и Сабина Ахмедова

8 августа
2020 год

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8 августа 2020
На днях в московском Центре документального кино прошёл закрытый показ документального сериала о жертвах домашнего насилия «Хватит!». В рамках премьеры состоялась дискуссия на тему “Готовы ли мы услышать жертв насилия?” при участии директора центра «Насилию. нет» Анны Ривиной и кинокритика Егора Москвитина.
Сериал-исследование посвящен реальным историям женщин, переживших насилие в разных ситуациях – на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. В каждой серии «Хватит!» рассматривается отдельный аспект насилия. В проекте приняли участие актёр Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова.

Подробнее на Кино-Театр.РУ //www.kino-teatr.ru/kino/news/y2020/7-29/21914/
Премьеру посетили Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Никита Ефремов, Мария Ивакова и другие.

Насилию - нет: Дарья Мороз, Никита Ефремов и Сабина Ахмедова
фото: Никита Ефремов и Мария Ивакова

Насилию - нет: Дарья Мороз, Никита Ефремов и Сабина Ахмедова
фото: Дарья Мороз

Насилию - нет: Дарья Мороз, Никита Ефремов и Сабина Ахмедова
фото: Сабина Ахмедова

Сериал «Хватит!» доступен с 5 августа в онлайн-кинотеатре START.

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