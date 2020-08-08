Насилию - нет: Дарья Мороз, Никита Ефремов и Сабина Ахмедова

На днях в московском Центре документального кино прошёл закрытый показ документального сериала о жертвах домашнего насилия «Хватит!». В рамках премьеры состоялась дискуссия на тему “Готовы ли мы услышать жертв насилия?” при участии директора центра «Насилию. нет» Анны Ривиной и кинокритика Егора Москвитина.
Сериал-исследование посвящен реальным историям женщин, переживших насилие в разных ситуациях – на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. В каждой серии «Хватит!» рассматривается отдельный аспект насилия. В проекте приняли участие актёр Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова.
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