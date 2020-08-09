СМИ: Рэйчел МакАдамс станет мамой во второй раз

Время карантина даром не прошло, в мире шоу-бизнеса случился настоящий беби-бум. Не так давно мамами стали Софи Тернер
и Джессика Бил
, стало известно об «интересном» положении Кэти Перри
и Эммы Робертc
. Теперь пресса заподозрила в беременности и 41-летнюю Рэйчел МакАдамс
. Папарацци застали ее во время прогулки со двухлетним сыном.
Сама актриса очень трепетно относится к подробностям личной жизни, так что информацию пока никак не прокомментировала.
Весной актриса впервые за долгое время заговорила о теме материнства.
«Я не скучаю, так как у меня есть прекрасная возможность отвлечься — мой двухлетний сын. Я почти все время занимаюсь им. Иногда я думаю, лучше ли быть на карантине одной или с семьей. Конечно, бывают дни, когда устаешь, но мне было бы так скучно без него. Он очень забавный»
, - поделилась тогда Рэйчел.
А в 2018 году, после рождения сына, Рэйчел рассказывала, что у нее вполне получается быть мамой
.
«Это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось! Люди говорят, что ваша жизнь перестает быть вашей, но я жила 39 лет для себя, я была помешана на себе, а теперь я рада, что могу сосредоточиться на ком-то другом»
, - призналась она.
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