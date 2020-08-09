Алексей Панин получил вид на жительство в Испании

Один из самых эпатажных российских актеров похоже уезжает в Европу. 42-летний Алексей Панин
получил вид на жительство в Испанию.
«Я даже вчера, по такому случаю, напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен!!! Ура!!»
, - написал Панин в Инстаграме
под фото с заветным документом.
Давняя мечта артиста исполнена, и ему не терпится переехать в Испанию. Однако есть обстоятельства, которые удерживают его в России. Его 12-летняя дочь Анна еще учится в одной из московских школ.
«Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России. Пока не планирую никуда уезжать надолго, ведь меня держит дочь»
, - рассказал актер в одном из интервью.
История с опекой Панина над дочерью очень сложная. Сразу после рождения девочки в 2008 году родители начали борьбу за опеку. Суд постановил, что Аня должна жить с мамой, Юлией Одинцовой, однако на протяжении 5 лет ее воспитывал отец. Потом Юлия забрала дочь и увезла с собой в Санкт-Петербург, но через год Панин выкрал Аню, за что был объявлен в розыск. Спустя 2 года Алексей вернул дочь матери, тогда же суд постановил, что девочка может жить с отцом. К слову, Аня очень любит отца, который поощряет ее рвение быть актрисой.
обсуждение >>