Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу

Телеканал ТНТ запускает самое массовое реалити-шоу на российском телевидении. Название многообещающее – «Золото Геленджика». Действие будет происходить в южном солнечном городе – Геленджик, а именно в огромном парке развлечений, из которого практически невозможно выбраться.
Участники из 85 регионов России пройдут экстремальные испытания и поборются за главный приз - килограмм чистого золота. Ведущими шоу станут Иван Охлобыстин
, Кристина Асмус
и Тимур Родригез
.
«Золото Геленджика» - это эстафета на выживание, наполненная невероятными препятствиями. Этот формат придумал японский режиссер Такеши Китано
еще в 1986 году. Он собрал самых безбашенных жителей своей страны и устроил между ними спортивные соревнования. Главный принцип - конкурсы должны быть экстремальными, креативными и смешными. Так что зрелище обещает быть интересным.
Телеканал уже отобрал более 1000 участников от 18 до 88 лет, который готовы посмеяться над собой и пройти десятки жестоких испытаний. Все они будут представлять свою малую родину и попытаются показать, где живут самые отчаянные россияне. На экраны «Золото Геленджика» выйдет уже в сентябре.
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