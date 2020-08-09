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Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу

9 августа
2020 год

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9 августа 2020
Телеканал ТНТ запускает самое массовое реалити-шоу на российском телевидении. Название многообещающее – «Золото Геленджика». Действие будет происходить в южном солнечном городе – Геленджик, а именно в огромном парке развлечений, из которого практически невозможно выбраться.

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу

Участники из 85 регионов России пройдут экстремальные испытания и поборются за главный приз - килограмм чистого золота. Ведущими шоу станут Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу

«Золото Геленджика» - это эстафета на выживание, наполненная невероятными препятствиями. Этот формат придумал японский режиссер Такеши Китано еще в 1986 году. Он собрал самых безбашенных жителей своей страны и устроил между ними спортивные соревнования. Главный принцип - конкурсы должны быть экстремальными, креативными и смешными. Так что зрелище обещает быть интересным.

Телеканал уже отобрал более 1000 участников от 18 до 88 лет, который готовы посмеяться над собой и пройти десятки жестоких испытаний. Все они будут представлять свою малую родину и попытаются показать, где живут самые отчаянные россияне. На экраны «Золото Геленджика» выйдет уже в сентябре.
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Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу фотографии
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу фотографии
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу фотографии
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу фотографии
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