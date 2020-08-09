Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими нового реалити-шоу

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Действие нового испытания на выживание разворачивается в Геленджике

Алексей Панин получил вид на жительство в Испании

СМИ: Рэйчел МакАдамс станет мамой во второй раз

Рецензии на фильмы

«Американский огурчик»: Гость из маринада

Семейная комедия, в которой бородатый Сет Роген из прошлого перемещается на 100 лет вперед