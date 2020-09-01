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Анна Старшенбаум рассказала о самом приятном ДТП

1 сентября
2020 год

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1 сентября 2020
Актриса Анна Старшенбаум рассказала, что недавно попала в аварию. Сама она не пострадала, машину тоже помяла не сильно. Однако второй автомобиль получил сильные повреждения. Анна уже думала, что конфликт неизбежен, но в этой истории произошел неожиданный поворот.

Анна Старшенбаум рассказала о самом приятном ДТП

«Недавно проезжала в частном секторе между домами - и вдруг на перекрестке вылетела машина… В итоге у меня всего лишь царапина, а вот у ребят все плохо. Думаю: ну все, сейчас мне точно попадет, услышу про себя самое «интересное». Но из машины вышла милая очаровательная девушка: платье в цветочек, похожая на сказочного персонажа. И говорит мне: «Вы только не нервничайте, все будет хорошо. Главное, что все живы и здоровы». Ее муж тоже улыбается. Оказалось, что они много лет платят за страховку, но ни разу не попадали в аварию. Родственники даже в шутку ругались, что на сумму страховки уже можно было приобрести новую машину. И вот деньги окупились…», - рассказала Старшенбаум.

Актриса помогла супругам довезти вещи до дома. И даже решила отдать ребенка в ту школу, где работает владелица второй машины, которая ее так очаровала.
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Анна Старшенбаум рассказала о самом приятном ДТП фотографии
Анна Старшенбаум рассказала о самом приятном ДТП фотографии
Анна Старшенбаум рассказала о самом приятном ДТП фотографии
Анна Старшенбаум рассказала о самом приятном ДТП фотографии
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