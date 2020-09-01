«Куча тупых сцен»: Сергей Романович об уходе из сериала «Ольга»

Вернувшийся в кино Сергей Романович
в одном из свежих инревью рассказал о том, почему не хотел продолжать съемки в сериалах «Ольга
» и «Чернобыль: Зона отчуждения
».
Романович сразу отказался от постельных сцен и лишь на этом условии согласился на роль в «Ольге». Однако Сергей не учел другие провокационные моменты, обозначенные в сценарии. Лишь на съемках актёр понял, что роль ему совершенно не подходит.
«Оказалось, помимо постельных сцен у меня в «Ольге» было много других: сижу в ванне с героиней, имитирую всяую ерунду — короче, куча тупых сцен, которые вроде бы не постельные, но при этом воспринимаются зрителем так же. На съемках я думал: «Какой же ты тупой, не мог сценарий что ли прочитать».
Романович заявил, что не намерен больше сниматься в сериале, вернувшись в четвертый сезон на условии, что линия его персонажа будет завершена. Иная ситуация сложилась с сериалом «Чернобыль: Зона отчуждения». Артист отдал дань уважения этому многосерийному фильму, понимая, что своим уходом из киноиндустрии доставит слишком много хлопот создателям сериала.
«Изначально я отказался, скажу честно. Но меня смогли уговорить. Если, например, в «Ольге» мой уход выглядит органично, то с «Чернобылем: Зоной отчуждения» все сложнее. Моего героя пришлось бы убить в самом начале фильма. Поэтому я решил закончить эту историю. Все-таки она тянется уже с 2014 года».
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