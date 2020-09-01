Безрукова и Нагиева уличили в пропаганде АУЕ

Конфликтолог Михаил Орский обвинил современную культуру в популяризации движения «Арестантское уголовное единство», запрещенного в России. Об этом сообщает URA.RU
.
По мнению Орского, обществу навязывают положительный образ преступника создатели таких сериалов, как «Бригада
», «Бандитский Петербург
» и «Физрук
». Конфликтолог считает, что ответственность за это не должны нести деятели культуры.
«Может, нам стоит сразу же Дмитрия Нагиева и Сергея Безрукова прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?»
Орский также отметил, что музыка, прежде всего рэп, также играет важную роль в популяризации криминального мира.
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