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Безрукова и Нагиева уличили в пропаганде АУЕ

1 сентября
2020 год

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1 сентября 2020
Конфликтолог Михаил Орский обвинил современную культуру в популяризации движения «Арестантское уголовное единство», запрещенного в России. Об этом сообщает URA.RU.

Безрукова и Нагиева уличили в пропаганде АУЕ

По мнению Орского, обществу навязывают положительный образ преступника создатели таких сериалов, как «Бригада», «Бандитский Петербург» и «Физрук». Конфликтолог считает, что ответственность за это не должны нести деятели культуры.

«Может, нам стоит сразу же Дмитрия Нагиева и Сергея Безрукова прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?» Орский также отметил, что музыка, прежде всего рэп, также играет важную роль в популяризации криминального мира.
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Безрукова и Нагиева уличили в пропаганде АУЕ фотографии
Безрукова и Нагиева уличили в пропаганде АУЕ фотографии
Безрукова и Нагиева уличили в пропаганде АУЕ фотографии
Безрукова и Нагиева уличили в пропаганде АУЕ фотографии
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