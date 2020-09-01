«Больше не хочу это скрывать»: Алексей Шевченков впервые рассказал о третьей дочери

В интервью «Комсомольской правде
» Алексей Шевченков
впервые рассказал о своей третьей дочери.
Шевченков заявил, что не любит семью в традиционном понимании. Для Шевченкова семья — это невозможность жить без другого человека. Актер счтает, что чувства к женщине притупляются и превращаются в привычку, хочется чего-то нового. А вот любовь к детям не проходит никогда. И как бы ни складывалась его жизнь, он всегда будет рядом со своими дочерьми. До недавнего времени было известно, что у актера двое детей. Однако артист признался, что сейчас у него уже три дочери.
«У меня три дочки, про третью никогда не рассказывал, но больше не хочу это скрывать, она тоже моя дочь от другой женщины. Ей полтора года, зовут Ульяна и это желанный ребенок. Моя совесть не позволяет отмахнуться, это же мой ребенок. Я лучше умру, но не покину детей никогда. Все три мои дочки одинаково любимы. С женой мы давно в стадии развода, я человек свободный, но от детей я не свободен. Никогда нельзя отрекаться от того, что есть».
обсуждение >>