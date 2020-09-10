«Меня выгнали из школы из-за того, что я не могла читать»: Майя Хоук рассказала о своей болезни

Дочь Умы Турман
и Итана Хоука Майя
дала интервью на радио NPR
, где рассказала о своем заболевании - дислексии.
У Майи дислексия, из-за которой ей тяжело читать и писать. Девушка рассказала, что из-за ее заболевания ее даже выгнали из школы.
«Меня выгнали из школы из-за того, что я не могла читать, когда была ребенком. И я пошла в специальную школу для детей с ограниченными возможностями. Мне потребовалось много времени, чтобы научиться читать, да и сейчас это дается непросто».
Майя заявила, что учиться в классе для отстающих для нее было настоящим испытанием.
«Было очень трудно быть в классе для отстающих. Все мои сверстники об этом знали. Некоторые издевались. Но мои родители молодцы, они поддерживали меня и вдохновляли на творчество».
Девушка призналась, что заболевание пробудило в ней любовь к письму и чтению.
«В сегодняшнем мире так много возможностей. Из-за моих ограничений я очень полюбила письмо и чтение и с радостью наблюдаю, как расту в этом».
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