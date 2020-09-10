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Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову

10 сентября
2020 год

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10 сентября 2020
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Судебное разбирательство, длившееся чуть больше месяца, превратилось в трагикомедию: обвиняемого увозили из здания суда на скорой с подозрением на инсульт, адвокаты защиты тянули время и представляли неблагонадежных свидетелей, а сам Ефремов, устав придерживаться линии защиты, признал, в конце концов, свою вину и зачитал поэтическое послание погибшему Захарову.
Своими соображениями по поводу жестокости приговора и ответственности Ефремова поделились Кирилл Серебренников, Ксения Собчак, Сергей Шнуров, Гоша Куценко и другие коллеги и друзья актёра.

Гоша Куценко

Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову

«Вы знаете, он получил восемь лет. Молчать сложно. Больно. И говорить больно. Михаил Олегович! Ты должен через это пройти... И все мы тоже...»

Кирилл Серебренников

Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову

«Я сопереживаю Мише Ефремову, которого приговорили к 8 годам колонии. Я многие годы знаю его, его семью... Трагедия, которая произошла по вине Миши, авария, в которой погиб человек, — это ужасно, это очень горько, очень больно. Самый высший судья ему теперь — он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша. Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим. Надо помочь друг другу — без злобы, без злорадства, без кликушества.
Просто помолчать и подумать об этих двоих — о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень и очень плохо. Переснять этот дубль нельзя. Мертвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка. Ом мани пеме хунг».

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову

Судьба несет неудержимо,
С подмостков, через суд на кичу.
Восьмерка общего режима...
"Артистом" там его все кличут.
Он был мне друг. Давай! Налей!
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Не ждут уже твоих ролей
Как гражданина и поэта.
Бухали. Да. Были года.
Угар всенощный и буза.
С тобой ведь мог бы быть тогда...
Но я нажал на тормоза.
Из бара ты бежал в магаз,
Вонзив в себя бухла кинжал.
На всех парах давил на газ
Последовательно гнал и жал.
И вот приехал, все финал
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Только ленивый не пинал,
И гражданина и поэта.

Ксения Собчак

Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову

«Мое мнение: если бы не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний, было бы 4—5 лет, и тихо бы через 2—3 года вышел бы по УДО, когда вся "пена" бы успокоилась, с достоинством выдержав испытание и полностью раскаявшись. Сил семье и самому Мише пережить это все. То есть вот такой жесткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4—5 лет) — это дело рук адвоката Пашаева и тех кто предложил его нанять.
В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей. Уверена, что Миша, по наивности, кого-то послушал и поверил, что Пашаев поможет и надо его слушаться. И вот итог. Жалко, что за обещания аферистов не сажают».

Иван Охлобыстин, за день до суда опубликовавший письмо Путину с просьбой о помиловании обвиняемого, удалил свои посты о Ефремове в социальной сети «ВКонтакте», оставив объяснительную в Инстаграме:

Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову

«Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо Президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнёсся, если бы какая-то пьяная тварь за рулём сбила моего ребёнка или ещё кого-то из моих близких?
Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд.
Также было много дополнительных оскорблений типа: поганый лицедей, таких как ты раньше хоронили за кладбищенской оградой, продажный, «крымнашенский» шут, гореть тебе в аду вместе с остальными клоунами и т.д.
Что тут скажешь? Согласен. Всё правильно.
Но, не дай Бог, случись подобная трагедия с кем-то из моих близких ещё раз, я бы опять сделал всё так же. Я приложил бы все усилия, любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга.
Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять.
Считаю, что вы должны это знать. Тем более, что среди вас очень много моих друзей».
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Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову фотографии
Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову фотографии
Сергей Шнуров, Иван Охлобыстин и Ксения Собчак прокомментировали приговор Ефремову фотографии
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