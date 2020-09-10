Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве

28-летняя Селена Гомес
стала героиней обложки свежего номера американского издания «Allure
», в интервью которому рассказала о своём детстве, цене популярности и проблемах с психическим здоровьем.
О страсти к сценическому искусству
«Моя мама играла в театре, и я была ею просто очарована. Я была единственным ребенком, очень склонным к драме - впрочем, как и сейчас. Я просто обожала выступать на публику. Я думаю, что была рождена для этого. Мама позволяла мне самой наряжаться для прослушиваний. Я сама учила свои реплики»
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О работе на канале Дисней
«Это невероятное благословение - выбраться из Техаса и стать частью одной из самых крупных фабрик звезд в мире - это стало моей старшей школой. Но моя личная жизнь была на виду у всех. И я чувствовала себя взаперти…Как в ловушке»
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О биполярном расстройстве
«Я всегда переживала такое количество разнообразных эмоций, которые даже не способна была толком контролировать. Это было сложно. Но, думаю, сейчас я счастлива, что понимаю и принимаю свой диагноз. Как только я стала больше узнавать о том, что я на самом деле собой представляю, меня переполнила гордость. И ещё я нашла утешение в осознании того, что я не одна, и что я обязательно справлюсь с этим. Это всегда будет меня живо занимать - эта тема, о которой я буду продолжать говорить»
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