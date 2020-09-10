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Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве

10 сентября
2020 год

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10 сентября 2020
28-летняя Селена Гомес стала героиней обложки свежего номера американского издания «Allure», в интервью которому рассказала о своём детстве, цене популярности и проблемах с психическим здоровьем.

Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве

О страсти к сценическому искусству

«Моя мама играла в театре, и я была ею просто очарована. Я была единственным ребенком, очень склонным к драме - впрочем, как и сейчас. Я просто обожала выступать на публику. Я думаю, что была рождена для этого. Мама позволяла мне самой наряжаться для прослушиваний. Я сама учила свои реплики».

Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве

О работе на канале Дисней

«Это невероятное благословение - выбраться из Техаса и стать частью одной из самых крупных фабрик звезд в мире - это стало моей старшей школой. Но моя личная жизнь была на виду у всех. И я чувствовала себя взаперти…Как в ловушке».

Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве

О биполярном расстройстве

«Я всегда переживала такое количество разнообразных эмоций, которые даже не способна была толком контролировать. Это было сложно. Но, думаю, сейчас я счастлива, что понимаю и принимаю свой диагноз. Как только я стала больше узнавать о том, что я на самом деле собой представляю, меня переполнила гордость. И ещё я нашла утешение в осознании того, что я не одна, и что я обязательно справлюсь с этим. Это всегда будет меня живо занимать - эта тема, о которой я буду продолжать говорить».
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Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве фотографии
Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве фотографии
Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве фотографии
Селена Гомес рассказала о своём биполярном расстройстве фотографии
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