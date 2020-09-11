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Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах

11 сентября
2020 год

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11 сентября 2020
На Кевина Спейси подали в суд из-за домогательств и изнасилования подростков. Об этом сообщает Variety.

Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах

Только недавно со Спейси сняли все обвинения в домогательствах, как на горизонте появились новые жертвы. В среду двое мужчин подали в суд на Кевина Спейси, утверждая, что он изнасиловал их, когда им было по 14 лет. Одним из истцов является Энтони Рэпп, актер, который первым выступил с обвинениями против Спейси в октябре 2017 года. Рэпп утверждает, что в 1986 году Спейси пригласил его на вечеринку к себе в квартиру. Там Спейси якобы схватил его за ягодицы, повалил на кровать и лег сверху. Энтони говорит, что ему удалось убежать от Кевина в ванную, а затем и выбраться из квартиры.

Второй истец, который называет себя инициалами C.D., говорит, что познакомился с Кевином в 1981 году на его актерских курсах. Через два года после знакомства Спейси пригласил 14-летнего C.D. к себе и склонил к сексу. Обвинитель говорит, что у него несколько раз была близость с Кевином, но в последний раз он несколько раз сказал Спейси «нет» и смог освободиться и покинуть квартиру. В иске утверждается, что оба обвинителя понесли психологический ущерб из-за жестокого обращения со стороны Спейси.
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