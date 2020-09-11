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«Не видит ничего вокруг»: Холли Берри о работе с Брайаном Сингером

11 сентября
2020 год

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11 сентября 2020
Холли Берри в интервью изданию Variety рассказала о своем опыте работы с режиссером Брайаном Сингером, снявшим четыре фильма про Людей Икс.

«Не видит ничего вокруг»: Холли Берри о работе с Брайаном Сингером

Актриса отметила, что с режиссером было совсем не просто работать. Она заявила, что несколько раз за время съемок даже прибегла к нецензурным выражениям в его адрес.

«С Брайаном очень непросто работать. В смысле, все эти истории — не буду их повторять — все слышали о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться. Иногда я так злилась на него. Несколько раз мы даже ссорились, и я высказывала в его адрес нецензурные выражения. Когда я работаю, я всегда слишком серьезно к этому отношусь. И если что-то мешает работе, это сводит меня с ума».

Она также призналась, что у Брайана действительно были проблемы, которые мешали ему полноценно руководить съемками. Это и стало причиной конфликтов.

«Но в то же время я с большим сочувствием отношусь к людям, у которых проблемы. А у Брайана есть проблемы. Иногда из-за них он просто отсутствовал на съемках. Вроде бы с нами, а сам глубоко ушел в себя и не видит ничего вокруг. Мы стоим на улице в канадском городке Банф на съемочной площадке при минусовой температуре, а он не может собраться. А мы стоим и мерзнем. От такого кто угодно взбесится».

Под «проблемами» Берри понимает обвинения режиссера в растлении несовершеннолетних, которые периодически возникают аж с 1997 года и по сей день. К слову, никому из обвинителей не удалось доказать свою правоту.
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