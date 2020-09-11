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Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального

11 сентября
2020 год

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11 сентября 2020
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» «Антология фальши» выйдет на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube 12 сентября.

Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального

Не так давно передача Никиты Михалкова была снята с эфира телеканала «Россия 24», после этого Никита Сергеевич, кажется, решил окончательно перебраться в интернет. Не секрет, что его авторская программа пользуется популярностью именно из-за одиозных высказываний ее автора и острых тем, которые он поднимает в каждом выпуске для обсуждения. Вот и в этот раз Михалков затронет не менее актуальные вопросы.

В новом выпуске Никита Сергеевич предлагает поговорить о том, что объединяет процессы, происходящие сейчас в Белоруссии, и «отравление» Алексея Навального. Как создается лавина лжи вокруг программы «Бесогон» и ее автора? Чем опасно соединение амбиций и бессилия в большой политике? И почему отсутствие решительных и четких мер иногда настолько же опасно, как недальновидные действия, которые в итоге оборачиваются против нашей страны?

Эти острые темы Никита Сергеевич поднимет в новом выпуске под названием «Антология фальши», который выйдет на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube 12 сентября 2020 г.
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Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального фотографии
Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального фотографии
Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального фотографии
Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального фотографии
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