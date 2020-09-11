Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова
«БесогонТВ» «Антология фальши» выйдет на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube 12 сентября.
Не так давно передача Никиты Михалкова была снята с эфира телеканала «Россия 24»
, после этого Никита Сергеевич, кажется, решил окончательно перебраться в интернет. Не секрет, что его авторская программа пользуется популярностью именно из-за одиозных высказываний ее автора
и острых тем, которые он поднимает в каждом выпуске для обсуждения. Вот и в этот раз Михалков затронет не менее актуальные вопросы.
В новом выпуске Никита Сергеевич предлагает поговорить о том, что объединяет процессы, происходящие сейчас в Белоруссии, и «отравление» Алексея Навального. Как создается лавина лжи вокруг программы «Бесогон» и ее автора? Чем опасно соединение амбиций и бессилия в большой политике? И почему отсутствие решительных и четких мер иногда настолько же опасно, как недальновидные действия, которые в итоге оборачиваются против нашей страны?
Эти острые темы Никита Сергеевич поднимет в новом выпуске под названием «Антология фальши», который выйдет на официальном канале «БесогонТВ» в YouTube 12 сентября 2020 г.
обсуждение >>