ревью

Никита Михалков расскажет, как связаны протесты в Белоруссии с отравлением Алексея Навального

«Не видит ничего вокруг»: Холли Берри о работе с Брайаном Сингером

Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах

Троица молодых приятелей в поисках лучшей жизни переезжает в Москву.

Главный режиссер современного итальянского кино – о свободе, чувствах верующих и «Молодом папе»

Паоло Соррентино: «Я был очарован тем, как ходит Джуд Лоу»

История одного боксерского боя в 1975 году, когда никому не известный боец получил шанс победить действующего чемпиона.

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Каких не берут в космонавты: Питчинг детского кино в Министерстве культуры

Из 34 проектов для детей, которые хотели бы снять российские кинокомпании, государство поддержит 12