Андрей Кончаловский назвал причину развала Советского Союза

В рамках 77-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского«Дорогие товарищи», повествующего о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
фото: Андрей Кончаловский с семьей на 77-м Венецианском кинофестивале
На пресс-конференции после премьеры режиссёр поделился с журналистами мыслью о том, что развенчание культа личности Сталина было огромной ошибкой со стороны Хрущёва.
«Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао. — Прим. ред.) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня».
Причиной развала Советского Союза Кончаловский считает проамериканские настроения и желание партийных верхов легализовать свое имущество: «В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при Брежневе и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза».
Вспоминая об оттепели, как о времени, давшем ему возможность и пространство для создания своих первых картин, Кончаловский, тем не менее, отметил, что безграничная свобода таит в себе много искушений: «Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу».
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