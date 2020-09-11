«Это просто позор»: Кейт Уинслет сожалеет о работе с Вуди Алленом и Романом Полански

«Какого черта я делала, работая с Вуди Алленом и Романом Полански? Для меня теперь невероятно, как эти мужчины могли пользоваться таким большим уважением в киноиндустрии на протяжении стольких лет. Это просто позор. Я несу ответственность за то, что работала с ними, но я не в силах повернуть время вспять. Я придавлена этими сожалениями, но что остается, если мы не способны просто говорить правду о подобном?», - заявила Уинслет.
Впрочем, переобулась Кейт налету: ещё в сентябре 2017 года перед премьерой «Колеса чудес» Вуди Аллена актриса защищала своё право на сотрудничество с ним.
фото: Кейт Уинслет и Вуди Аллен
«Как актер вы просто должны отойти и сказать: «Я не знаю, правда это или нет». Хорошенько обдумав, вы откладываете эту проблему в сторону и продолжаете работать с человеком. Вуди Аллен — невероятный режиссер, как и Роман Полански. У меня был необыкновенный опыт работы с этими людьми, это правда», - сказала актриса в интервью.
Напомним, что приемная дочь Вуди Аллена 6 лет назад заявила, что он изнасиловал ее в 7-летнем возрасте. Режиссер обвинения отрицает, однако американские киностудии все равно до сих пор избегают сотрудничества с ним. Что касается Романа Полански, в 1978 году против него было возбуждено уголовное дело о совращении малолетней. До вынесения приговора Полански сбежал от наказания во Францию. Ему грозило 50 лет тюрьмы.
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